İran ile Sırbistan iş birliği mutabakat zaptı imzaladı
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İran ile Sırbistan iş birliği mutabakat zaptı imzaladı

İran ile Sırbistan iş birliği mutabakat zaptı imzaladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran ile Sırbistan, karşılıklı ortak çıkarları geliştirmeyi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine riayet etmeyi öngören mutabakat zaptı imzaladı.

İran ile Sırbistan, karşılıklı ortak çıkarları geliştirmeyi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine riayet etmeyi öngören mutabakat zaptı imzaladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Zarif ve Selakoviç yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi meselesini ele aldı.

Görüşmenin ardından iki ülkenin karşılıklı ortak çıkarları geliştirmeyi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine riayet etmeyi içeren mutabakat zaptı imzaladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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