İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı
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İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı

Gürbulak Sınır Kapısı'nın önündeki hareketlilik Sınır kapısı önünde bekleyenler Oluşan tır kuyruğu AĞRI - İran'daki koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin bu ülke ile sınır geçişlerinin sağlandığı noktalardan olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı da kapatıldı.

23.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:37
İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı

Sınır Kapısı'nın önündeki hareketlilik

Sınır kapısı önünde bekleyenler

Oluşan tır kuyruğu - 'daki koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin bu ülke ile sınır geçişlerinin sağlandığı noktalardan olan 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı da kapatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı
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