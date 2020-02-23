: İran ile sınır kapılarının geçici olarak kapatılması - Gürbulak Sınır Kapısı

23.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:37

Gürbulak Sınır Kapısı'nın önündeki hareketlilik

Sınır kapısı önünde bekleyenler

Oluşan tır kuyruğu AĞRI - İran'daki koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin bu ülke ile sınır geçişlerinin sağlandığı noktalardan olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı da kapatıldı.

Kaynak: AA

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