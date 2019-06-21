İran ile savaşın eşiğinden dönen Trump, masaya oturmak için ön koşul öne sürmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere masasına oturmak için ön koşulunun olmadığını söyledi.İran ile yaşanan gerginlikle ilgili soruları yanıtlayan Trump, İran'a saldırmanın can alacağını ve bunun orantısız karşılık olacağını düşündüğünden saldırı emrini vermediğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan askeri gerginliğin ardından müzakere masasına oturmak için ön koşulunun olmadığını ifade etti.
NBC televizyonunda katıldığı bir programda İran ile yaşanan gerginlikle ilgili soruları yanıtlayan Trump, İran'a saldırmanın can alacağını ve bunun orantısız karşılık olacağını düşündüğünden saldırı emrini vermediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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