İran ile Pakistan sınırdaki ticaretin geliştirilmesiyle ilgili mutabakat zaptı imzaladı

İran ile Pakistan'ın, iki ülke arasındaki sınır boyunca çarşıların kurulmasını öngören işbirliği mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

İran ile Pakistan'ın, iki ülke arasındaki sınır boyunca çarşıların kurulmasını öngören işbirliği mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesini öngören işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakata göre iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması ve sınır bölgelerinde oturan vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ilk etapta 3 çarşının açılacağı ve daha sonra buna 3 çarşının daha ekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, çarşıların varılan anlaşma doğrultusunda iki ülke tarafından idare edileceği belirtildi.

Kureyşi, Tahran'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun