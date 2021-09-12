İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı

İran ile Irak arasında vize zorunluluğu kaldırıldı.

İran ile Irak arasında vize zorunluluğu kaldırıldı.

Resmi ziyaret için Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

Reisi, İran ve Irak demir yolu hattını geliştirmek istediğini ve Basra ile Şelemçe arasındaki tren hattı projesinin de hızlandırılacağını belirterek "Sayın Kazımi bugünkü toplantıda vizelerin kaldırıldığını haber verdi ve bu güzel bir haber di. Kazımi erbain törenleri için daha fazla ziyaretçi kabul edeceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Düşman" olarak nitelendirdiği güçlerin çabalarına rağmen İran ile Irak arasında iyi ilişkilere şahit olmayı temenni ettiklerini aktaran Reisi, para transferi ve bankacılık faaliyetlerini de ele aldıklarını söyledi.

Tahran'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini ve bunun da iki ülke arasındaki ilişkilerin öneminin bir göstergesi olduğunu belirten Kazımi de 1400 kilometrelik ortak sınıra sahip oldukları İran ile iyi ilişkiler istediklerini söyledi.

Tahran yönetimi, vizelerin kaldırılması ile ilgili daha önce de Bağdat'a teklifte bulunmuştu ancak Irak tarafı bunu kabul etmemişti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na 3 roketin düştüğü bildirildi.

Son dakika: Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na 3 roketin düştüğü bildirildi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Özcan Ertuğrul Gazi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kaan Yıldırım Ece Üner Müge Anlı Seda Sayan
Spor Marcao Okan Buruk Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 15:57:30. #1.17#