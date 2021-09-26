İran ile Irak dışişleri bakanları mali konuları görüştü - Haberler
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İran ile Irak dışişleri bakanları mali konuları görüştü

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran ile Irak dışişleri bakanları mali konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin, iki ülke arasındaki mali konular ile doğal gaz ve elektrik ihracatını görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin, iki ülke arasındaki mali konular ile doğal gaz ve elektrik ihracatını görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 76. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Abdullahiyan ile Hüseyin bir araya geldi.

Taraflar, İran'dan Irak'a ihraç edilen doğal gaz ve elektrik ile Bağdat'ın Tahran'a olan borcunun ödenme kanalları konusunu ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mali konuların daha ciddi bir şekilde takip edilmesi ve süratle neticelendirilmesi kararlaştırıldı.

Abdullahiyan ile Hüseyin ayrıca bölgesel konuları, Basra Körfezi ve Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendirdi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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