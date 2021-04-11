İran ile Irak 5 yıllık Ortak Eylem Planı imzaladı
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İran ile Irak 5 yıllık Ortak Eylem Planı imzaladı

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran ile Irak 5 yıllık Ortak Eylem Planı imzaladı

İran ile Irak'ın sosyal kalkınma, eğitim ve ticaret alanlarında iş birliğini öngören 5 yıllık Ortak Eylem Planı imzaladığı belirtildi.

İran ile Irak'ın sosyal kalkınma, eğitim ve ticaret alanlarında iş birliğini öngören 5 yıllık Ortak Eylem Planı imzaladığı belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adil er-Rikabi anlaşmayı Bağdat'ta imzaladı.

Iraklı Bakan Rikabi 5 yıllık anlaşmanın hemen uygulanacağını belirterek, "Ortak Eylem Planı, ticari alışveriş, uzmanların gidiş-gelişi ve eğitim ile atölye çalışmaları alanında iş birliğini kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi ile görüşen Şeriatmedari, Irak'ın İran'a olan doğal gaz ve elektrik borcunun ödenmesini isterken, Allavi de İran'ın alacağının en kısa sürede ödeneceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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