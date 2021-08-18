İran ile Brezilya, Madencilik Sektöründe İşbirliğini Genişletecek

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Maden Evi (İran Maden Evi, İran madencilik endüstrisini desteklemek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Maden Evi (İran Maden Evi, İran madencilik endüstrisini desteklemek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Ç. N. ) başkanının, İran ile Brezilya'nın madencilik sektöründe, özellikle yatırım ile donanım konusunda işbirliğini genişletmek için büyük kapasite olduğunu dile getirdiklerini söylediği bilgisini iletti. Başkan Mohammad Reza Bahraman, IRNA'nın ekonomi muhabirine yaptığı açıklamada yakın zamanda bir Brezilya heyetinin İran'ı ziyaret ederek ülke yetkilileriyle işbirliği kapasitelerini görüştüğü bilgisini verdi. Bahraman'ın verdiği bilgiye göre Brezilya ile İran delegasyonları, ülkelerinin jeolojik yapısı, madencilik mevzuatı ile ilgili bilgi alışverişinde bulunurken, Brezilya delegasyonu, ülkelerinin sektöre yabancı yatırım çekme konusundaki yeni yaklaşımı konusunda bilgi aktarımında bulundu.

Bahraman, Brezilya'nın geçen yıl topraklarındaki 200. 000'den fazla madeni ihaleye çıkardığını, ancak yatırımcılar için cazibe eksikliği görülmesinin ülke yönetiminin madencilik bölgelerindeki mevzuatı değiştirmesine yol açtığını söyledi.

İranlı yetkili, İran ile Brezilya'nın teknik konular, madencilik makineleri ile yatırım konularında mutabakat zaptı hazırlamayı, ayrıca her iki ülkenin yönetimleri ile parlamento temsilcilerinin katıldığı ikili toplantılar düzenlemeyi kabul ettiklerini vurguladı.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre