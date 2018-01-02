İran Ikyb'yle Sınır Kapılarını Yeniden Açtı

İran, tartışmalı referandumun ardından kapattığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY) olan iki sınır kapısını açtığını duyurdu.



İran, tartışmalı referandumun ardından Bağdat yönetiminin isteği üzerine kapattığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'yle olan iki sınır kapısını yeniden açtığını duyurdu. İran'ın Erbil Konsolosluğundan yapılan açıklamada Erbil ve Süleymaniye'ye açılan Tamarçin ve Perviz Han kapılarının tekrar açıldığı belirtildi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), uluslararası toplumun iptal çağrılarına rağmen 25 Eylül'de gayrimeşru bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Erbil yönetimi referandumun ardından ardından büyük bir siyasi kriz içine girdi. - TAHRAN