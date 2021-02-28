İran, ikinci yerli aşısı "Razi Cov Pars"ın insan üzerindeki ilk denemesini yaptı

İran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesini gerçekleştirdi.

İran'da 90 yıldır serum ve aşı üreten Razi kurumu tarafından geliştirilen Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesi Tahran'da Tarım Bakanı Kazım Havazi'nin katılımıyla yapıldı.

Razi Kurumu Başkanı Ali İshaki, bugün 2 kişiyle başlayan denemenin ilk aşamasında aşının 133 gönüllüye vurulacağını ve birinci dozun ardından vücuda enjekte edilen ikinci dozun 21 gün sonra uygulanacağını, burundan verilen dozun da 51 gün sonra verileceğini söyledi.

İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.

Bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun