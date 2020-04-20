İran, ikinci dalga Covid-19 salgını riskine rağmen karantina tedbirlerini kaldırdı İran'da hükümet, Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin 'orta derecede risk oluşturan' kısmını kaldırdı

Dünya genelinde koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da hükümet, salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin 'orta derecede risk oluşturan' kısmını kaldırdı.

Bu kapsamda sağlık otoritelerinin "ikinci dalga gelebilir" yönündeki tüm uyarılarına rağmen alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlar yeniden açıldı. Euronews.com'da Görüntüle