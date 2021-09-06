İran, IKBY'de faaliyet gösteren "terör gruplarını" hedef alabileceğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran, IKBY'de faaliyet gösteren "terör gruplarını" hedef alabileceğini açıkladı

İran, IKBY'de faaliyet gösteren 'terör gruplarını' hedef alabileceğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı "terör gruplarını" ortadan kaldırmak için Irak'ın kuzeyini hedef alabileceklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı "terör gruplarını" ortadan kaldırmak için Irak'ın kuzeyini hedef alabileceklerini duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews'in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Irak'ın kuzeyindeki terörist ve silahlı grupların İran'ın sınır bölgelerinde güvensizlik yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

İran'a yönelik herhangi bir tehdide tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Pakpur, Erbil yönetimine seslenerek, "Toprağınızı terörist yuvası haline getirmeyin, gerekirse oralardaki teröristleri hedef alırız." dedi.

Pakpur, "Bölgedeki durum ve İran'ın terör gruplarına yönelik kararlı ve ezici bir yanıt verme olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve bölge sakinleri kendilerini teröristlerin karargahlarından uzakta tutmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda barınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Çataklı: 'Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale...
Çataklı: "Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale...
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Ali Koç Max Meyer Fatih Terim Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İran, IKBY'de faaliyet gösteren "terör gruplarını" hedef alabileceğini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:50:18. #1.14#

title