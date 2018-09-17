İran, İdlib Kararını Verdi: Operasyona katılmayacağız

İdlib konusunun Suriye halkına zarar vermeden çözülmesi gerektiğini söyleyen Kasımi, Türkiye ve Rusya ile yapılan görüşmelerde bazı konuları gündeme getirdiklerini ifade etti. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin Esad rejimini İdlib'e düzenleyeceği olası bir operasyona katılmayacağını ifade etti.

''SURİYE, TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMELİ''

İran'ın Suriye'de sadece danışmanlık desteği verdiğinin altını çizen Tahran sözcüsü, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve bu nedenle kısa süre içerisinde ülkenin "teröristlerden" temizlenmesini istediklerini ifade etti.

''İDLİB'DE İNSANİ KONULAR İÇİN GİRİŞİMLER VAR''

Kasımi, "Şu an İdlib'de insani konular için girişimler var. Bunların başarıya ulaştığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İdlib, Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinde kalan son büyük şehir olarak öne çıkıyor. Savaşın düğüm noktalarından biri olan kent, bir süredir Esad rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

İRAN'IN SURİYE'DE 100 BİNE YAKIN SİLAHLI GÜCÜ VAR

İran'ın Suriye'de birçoğu paramiliter güçler olmak üzere 100 bine yakın silahlı gücü olduğu tahmin ediliyor.