İran İdlib'de Nihai Mutabakat Konusunda Umutlu

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu üc¸lu¨ zirvede İdlib konusunda kesin bir mutabakata varılacağı ümidini taşıdığını belirtti.

Rusya'nın RIA haber ajansına göre, İran Meclis Başkanı Laricani, resmi temaslar kapsamında Rusya'ya düzenlediği ziyaret sırasında Devlet Duması Sözcüsü Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

Volgograd kentinde yapılan görüşme sırasında yarın Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirve hakkında değerlendirmelerde bulunan Laricani, "Tahran'da düzenlenecek zirvede, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in mevkidaşları ile İdlib'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak kesin bir mutabakata varabileceğini umuyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, I·ran Cumhurbas¸kanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin, yarın Tahran'da Suriye konusunu ele alacakları u¨c¸lu¨ zirve toplantısı yapacak.