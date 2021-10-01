İran İçişleri Bakanı Vahidi: 'Azerbaycan ile yanlış anlaşılma çözülecektir' - Haberler
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İran İçişleri Bakanı Vahidi: "Azerbaycan ile yanlış anlaşılma çözülecektir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran İçişleri Bakanı Vahidi:

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Azerbaycan ile yanlış anlaşılan konuların diplomatik yollarla çözüleceğini söyledi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Azerbaycan ile yanlış anlaşılan konuların diplomatik yollarla çözüleceğini söyledi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Erdebil şehrinde yeni atanan valinin devir teslim töreninde konuştu. Vahidi, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin farklı odaklar tarafından kasıtlı bir şekilde bozulduğunu ve aradaki sorunların kasıtlı olarak büyütüldüğünü söyledi. Vahidi, "Azerbaycan ile yanlış anlaşılan konular diplomatik yollarla çözülecektir. Dışişleri Bakanlığı konunun takipçisi" ifadesini kullandı.

İran'da kurulan yeni hükümetin komşu ve bölge ülkeler ile işbirliğine önem verdiğini belirten Vahidi, "Komşularımız ile ikili ilişkilere önem veriyoruz. Tüm komşu ülkelere ve Azerbaycan'a dostane bir ilişki içerisinde olduğumuzu bildirdik" dedi.

İran'ın bu yılki en büyük tatbikatı

Öte yandan, İran'ın "Hayber Fatihleri" adını verdiği askeri tatbikat Azerbaycan sınır hattında bugün başladı. Tatbikata öncülük eden İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kivmeres Haydari, sınır bölgesinde herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceklerini ve İsrail'in bölgedeki varlığına tahammül etmeyeceklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise İran'ın askeri tatbikat kararına sert tepki göstermiş "Neden Karabağ Ermenistan işgali altındayken bu tatbikatlar yapılmıyordu" ifadesini kullanmıştı. - TAHRAN

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