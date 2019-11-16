İran İçişleri Bakanı: Gösteriler sürerse gerekli adımlar atılacak

16.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 16.11.2019 23:40

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkede devam eden protestolara ilişkin, "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır." dedi.

İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda ülkenin çok şehrinde göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Tahran, Kirmanşah, Hürremabad, Ahvaz, Şiraz, Yezd, Meşhed, İsfahan, Kerec, Tebriz, Behbehan, Kaimşehr, Kazrun, İslamşehr ve Şehriyan başta olmak üzere birçok kentte benzin zammını protesto etmek için kamu binalarını ateşe veren göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar yaşandı.

Ülkenin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verilirken öfkeli kalabalıklar rejim karşıtı sloganlar attı.

Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.

Milletvekillerinin çağrısı üzerine İran Meclisi'nin yarın benzin zammını görüşmek üzere olağanüstü kapalı oturum yapacağı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de pazartesi günü vekillerin sorularını yanıtlamak üzere parlamentoya gideceği duyuruldu.

"Güvenlik güçleri gerekli adımları atmak zorunda kalacak"

Bu arada İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, göstericilerin bazı şehirlerdeki protestolarının ciddi sorunlar meydana getirdiğini buna karşılık güvenlik güçlerinin şu ana kadar soğukkanlılığını koruduğunu söyledi.

Gösterilerin barışçıl yapılması ve olaysız bitmesi için güvenlik güçlerinin üzerine düşeni yerine getirdiğini savunan Fazli, bazı kentlerde kamu binalarına, hastanelere, halkın ve devletin malına zarar verildiğini ve düzeni bozan eylemlerde bulunulduğunu ifade etti.

Fazli, gösteriler nedeniyle şehir içi ve şehirler arası trafikte ciddi aksamalar yaşandığını ve dile getiren Fazli, bazı vatandaşların 8 saat trafikte mahsur kaldığını dile getirdi.

Protestoların kendi bağlamında yapılmasının kabul edilebilir olduğunu ancak bazılarının bunu istismar ederek şiddet ve teröre yol açtığını kaydeden Fazli, devlet binaları ve güvenlik güçlerine ait hassas merkezlere yönelik saldırıların rahatsızlık uyandırdığını söyledi.

Fazli, göstericilere gerekli uyarıların yapıldığına işaret ederek, "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır. Tespit edilen kişilerle ilgili yargı da konuya müdahil olacaktır. Göstericilerin uyarıları dikkate almasını diliyorum." diye konuştu.

Öte yandan olaylarda ölü ve yaralı sayısıyla ilgili İran muhalifi basın ve yabancı medya organlarında bazı iddialar ortaya atılırken resmi makamlar şu ana kadar Kirman'a bağlı Sircan kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: AA