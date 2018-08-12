İran: "İbadi'nin Ziyaretiyle İlgili Bilgimiz Yok"

İran Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Çarşamba günü Tahran'ı ziyaret edeceğine ilişkin açıklamalarının ardından "Ziyaretle ilgili bilgimiz yok" açıklamasını yaptı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin ziyareti hakkında açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı, ziyaretle ilgili herhangi bir resmi açıklamanın yapılmadığını ziyarete ilişkin Tahran'ın bilgisi olmadığını kaydetti.

İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımları devreye sokmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin 12 yıl yaptırımların bedelini ağır ödediğini hatırlatarak "İran'a uygulanan yaptırımları tasvip etmememize rağmen halkımızın çıkarını korumak için buna bağlı kalacağız" demişti.

İbadi'nin açıklamaları, başta Şii milis gücü Haşdi Şabi olmak üzere birçok Şii taraflarınca sert bir dille eleştirilmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı üst düzey yetkili ise bir dizi temaslarda bulunmak için İbadi'nin Salı günü Ankara ve ardından Çarşamba günü Tahran'ı ziyaret edeceğini söylemişti. - ERBİL