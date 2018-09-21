İran Hürmüz Boğazında Askeri Tatbikat Başlattı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran hava kuvvetlerinin deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin üçte birinin geçiş yolu olan Hürmüz boğazında askeri tatbikat yaptığını kaydetti.

İran hava kuvvetlerinin Hürmüz boğazında yaptığı tatbikata Devrim Muhafızları, ABD yapımı F-4, Fransız Miraj, ve Rus Suhkoi 22 ile katılıyor. İran Körfezi ve Umman Denizi üzerinde yapılan hava kuvvetleri tatbikatına lojistik ve savaş helikopterlerinin de katıldığı kaydedildi.

Hürmüz boğazında yapılan tatbikatın, Saddam Hüseyin'in İran'a karşı 1980 yılında yaptığı saldırının yıl dönümlerinde yapılan yıllık etkinliklerin bir parçası olduğu belirtildi.

İran'ın nükleer programını kontrol altına almak için, BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa arasında 20 ay süren müzakerelerden yapılan anlaşmadan, İran'ın anlaşmanın maddelerine uymadığı iddiasıyla ABD bu Mayıs ayının ortalarında bu anlaşmadan ayrıldığını açıklamıştı. ABD İran'a karşı Kasım ayında yeniden yaptırımları uygulamaya başlatacağını belirtmişti. ABD'nin İran'ın petrol ihracını engellemeye yönelik bir durumun ortaya çıkması halinde Tahran, Hürmüz boğazını kapatacağını bildirmişti.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımları yeniden uygulamaya başlaması ve İran'ın ham petrol ihracını önlemeye çalışması halinde bütün Orta Doğu ihracatının tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu. - TAHRAN