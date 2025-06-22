İran Hürmüz Boğazı'nı kapatacak mı? SON DAKİKA! İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa ne olur?

Hürmüz Boğazı, her gün yaklaşık 18 ila 20 milyon varil petrolün geçtiği stratejik bir geçit. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatacak mı sorusunun yanıtı, petrol fiyatlarında ani sıçramalara neden olabilecek bir gelişmeyi temsil ediyor. Peki, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatacak mı? SON DAKİKA!

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATACAK MI?

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlık Divanı üyesi Behnam Saidi, "İran, düşmanlarına karşılık vermek için çok sayıda seçeneğe sahip ve bu seçenekleri duruma göre kullanıyor." dedi.

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması İran için potansiyel seçeneklerden biri" dedi.

Mehr daha sonra bir başka milletvekili olan Ali Yazdikhah'ın, İran'ın hayati ulusal çıkarları riske girmediği sürece Boğaz ve Körfez'de ücretsiz nakliyeye izin vermeye devam edeceğini söylediğini aktardı.

Yazdikhah, "ABD, Siyonistleri (İsrail) desteklemek için resmen ve operasyonel olarak savaşa girerse, İran'ın ABD ve Batılı ülkelere petrol ticaretinin kolay geçişini engellemeleri yönünde baskı yapması meşru hakkıdır" dedi.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATIRSA NE OLUR?

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde, dünya genelindeki petrol akışının yüzde 20'si kesintiye uğrayabilir. Bu durum enerji piyasasında büyük bir kriz yaratma potansiyeli taşıyor.

JP Morgan'ın Haziran ayında yayımladığı analizde, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol fiyatlarını varil başına 120-130 dolar seviyesine çıkarabileceği öngörülüyor. Bu, küresel ekonomi için ciddi bir maliyet anlamına geliyor.

Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, boğazın kapanma ihtimalinin bile petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını belirtiyor. Finansal piyasalarda bu risk nedeniyle şimdiden pozisyon alındığını vurguluyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

İran ile Umman sınırlarını ayıran boğaz, Umman Körfezi ve Basra Körfezi arasında yer alıyor. Boğazın en dar noktasında genişlik 33 kilometreye ulaşırken, su kanalı, iki yöne de 3 kilometrelik bir nakliye rotasını kapsıyor.