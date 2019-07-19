İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu. "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durdurulduğu açıklandı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu.
İran Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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