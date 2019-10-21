İran hükümetinden "mali reform yasaları onaylanmalı" çağrısı

21.10.2019 15:48

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumu öngören ancak muhafazakarların karşı çıktığı yasa tasarılarının kabul edilmemesi halinde İran'ın ülke dışındaki bankacılık işlemlerinin tamamen kesileceği uyarısında bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, meclisten geçen ancak yasalaşması için Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin onayını bekleyen mali reform yasa tasarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunda "FATF yasaları" olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarılarının Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi tarafından onaylanması çağrısında bulunan Rebii, "Bakanlar Kurulu toplantısında bu konu da gündemdeydi. Hükümet, milli çıkarların güçlenmesi açısından FATF yasalarının onaylanmasının zorunlu olduğunu vurgulamaya devam ediyor." dedi.

Tasarılara karşı çıkan siyasi grupların eleştirilerinin geçerli olmadığını ifade eden Rebii, "(FATF ile uyumu öngören yasa tasarılarının onaylanmaması halinde) Kara listeye alınacağız ve ülke dışındaki bankacılık ilişkilerimiz tamamen kesilecek." ifadelerini kullandı.

İran'ın FATF tarafından kara listeye alınmasının ciddi sonuçları olacağına dikkati çeken Rebii, tasarıların onaylanmaması durumunda ABD'nin yaptırımları dışında diğer ticari ve mali ilişkilerde de ciddi sorunlarla karşılaşılacağını belirtti.

İki tasarının akıbeti belirsiz

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ile uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmalar sonucu onaylanan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyine gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmıştı. Şu ana kadar iki yasa yürürlüğe girerken diğer iki tasarının akıbeti henüz belirsizliğini koruyor.

Muhafazakarlar karşı çıkıyor

Kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen yasaya, muhafazakarlar "ülkenin hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" iddiasıyla karşı çıkıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de Haziran 2018'de milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinin FATF'a katılımına karşı çıkarak, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulunmuştu.

FATF'ı büyük güçlerin kendi çıkarları için hazırladıkları anlaşmalardan biri olarak niteleyen Hamaney, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağını ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşma ya da konvansiyonlar meclisten geçmemelidir." demişti.

Kara para aklama ile mücadele edilmesi için üye ülkelerin mali ve bankacılık sistemini denetleyen FATF, Tahran yönetimine ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirmek için verdiği süreyi şubat ayına kadar uzatmıştı.

FATF tarafından cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2020'ye kadar mali yasalarını FATF standartlarına uygun hale getirmediği takdirde İran'a karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA