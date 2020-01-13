İran hükümeti: Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu bilgisini bizden sakladılar

13.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:09

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi.



İran devlet televizyonuna göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz, yalancılık ve olayı gizlemekle suçlandık. Gerçekte durum böyle değildi. Biz yalan söylemedik, konuyla ilgili bize bilgi verilmedi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle