İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Viyana müzakerelerinde çıkmazda değiliz"
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İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Viyana müzakerelerinde çıkmazda değiliz"

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: 'Viyana müzakerelerinde çıkmazda değiliz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma geri dönüş kapsamında yürütülen müzakerelere yönelik, "Müzakerelerde çıkmazda değiliz. Artık temel bazı konular hakkında karar alma aşamasındayız.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma geri dönüş kapsamında yürütülen müzakerelere yönelik, "Müzakerelerde çıkmazda değiliz. Artık temel bazı konular hakkında karar alma aşamasındayız. Bu kararların verilmesi için dikkate, titizliğe ve zamana ihtiyaç var" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, haftalık düzenlediği basın toplantısında 4+1 ülkeleri ile Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Viyana müzakerelerinin sonuçlanmasında aceleleri olmadığını belirten Rebii, "Müzakerelerde herhangi bir acelemiz yok. Elbette görüşmelerin uzamasından yana da değiliz. Bizim ölçümüz ulusal çıkarlarımızdır" ifadelerini kullandı.

Rebii, "Müzakerelerde çıkmaz değiliz. Artık temel bazı konular hakkında karar alma aşamasındayız. Bu kararların verilmesi için dikkate, titizliğe ve zamana ihtiyaç var" diye konuştu.

İran'ın, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) nedeniyle ağır ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Rebii, "Hükümetimize karşı FATF kararına muhalefet eden bazı adayların şimdi seçimler öncesi FAFT kararını desteklediklerini görüyoruz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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