İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Koronavirüs, hükümetin ve ülkenin birinci meselesidir"

02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:36

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hükümetin ve ülkenin birinci meselesi olduğunu söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın açıklamasında, hükümetin Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Ülkede görülen ilk Kovid-19 vakasının kesinleşmesinin ardından hükümetin bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını savunan Rebii, "Güvenilirlik önceliğimizdir ve buna dikkat ettik. İran, bu konuyu açıklama noktasında en şeffaf ülkelerden biridir. Koronavirüs, hükümetin ve ülkenin birinci meselesidir." ifadelerini kullandı.

Okullar hafta sonuna kadar tatil edildi

Rebii, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini ve bunun 20 Mart'a kadar uzatılmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşmeler yapılacağını aktardı.

Halkın üzerindeki baskıların hafifletilmesi amacıyla bazı kredi ödemelerinin 2 ay erteleneceğini ve vergilerde de kolaylıklar sağlanacağını kaydeden Rebii ayrıca, virüsle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan ile heyetler arası görüşmeler yapıldığını ve "bazı ülkeler" dışında gelecek her türlü yardımı kabul edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA