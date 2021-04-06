İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Bugün nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulduğu bir aşamadayız"
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İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "Bugün nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulduğu bir aşamadayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran Hükümet Sözcüsü Rebii: 'Bugün nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulduğu bir aşamadayız'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii bugün Viyana'da 4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşmaya ilişkin yapılacak görüşmelere ilişkin, "Bugün baskı politikalarının yenildiği ve nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulduğu yeni bir aşamadayız.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii bugün Viyana'da 4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşmaya ilişkin yapılacak görüşmelere ilişkin, "Bugün baskı politikalarının yenildiği ve nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulduğu yeni bir aşamadayız. ABD'nin yakın bir zaman içerisinde hukuksuz politikalarını ve İran'a yönelik yaptırımlarını sonlandırmaktan başka bir seçeneği olmayacak" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün Viyana'da 4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşma konusunda yapılacak görüşmelerle ilgili konuştu. Rebii, "Bugün baskı politikalarının yenildiği ve nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulduğu yeni bir aşamadayız. ABD'nin yakın bir zaman içerisinde hukuksuz politikalarını ve İran'a yönelik yaptırımlarını sonlandırmaktan başka bir seçeneği olmayacak" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik maksimum baskı politikalarının başarısız olduğunu kaydeden Rebii, "Trump döneminde başlayan baskı politikaları ile birlikte ABD'nin umutsuz bir şekilde maksimum baskı politikalarının başarısız olduğunu itiraf edeceğini ve yeniden anlaşmaya dönme dışında seçeneği olmayacağını ön görebilmiştik" ifadesini kullandı.

Henüz nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulacağı sürecin başında olduklarını belirten Rebii, "Bugün Viyana'da kurulacak komisyon taraflara bir kez daha nükleer anlaşmaya geri dönüş için görüşlerini sunma fırsatı verecek. ABD'nin ise tek seçeneği İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmasıdır" dedi.

Rebii, İran heyeti ile ABD temsilcileri arasında Viyana'da müzakere olmayacağını tekrarlayarak, "Daha öncede bir çok kez söylediğimiz gibi Viyana'da ABD ile hiçbir müzakere olmayacak. Ancak anlaşmaya taraf olan ülkeler için mesajımız, eğer ABD tüm yaptırımları kaldırırsa biz de anlaşmadaki taahhütlerimizi yeniden uygulamaya başlarız" ifadesini kullandı.

Viyana'da yapılacak görüşmelerin doğru yolda atılan bir adım olduğunu belirten Rebii, "Henüz görüşmelere ilişkin olumlu veya olumsuz bir görüşümüz yok. Ama doğru yolda atılan bir adım olarak görüyoruz. Tarafların ciddiyeti ve ABD'nin atacağı adımlar ilerisi için nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulmasını sağlayabilir" dedi.

Bugün İran ve 4+1 ülkeleri Viyana'da nükleer anlaşamaya geri dönüş konusunu görüşecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşmanın ele alınacağı Viyana'daki görüşmelere temsilci göndereceğini duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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