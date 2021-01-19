İran Hükümet Sözcüsü: Biden'dan henüz mesaj yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İran Hükümet Sözcüsü: Biden'dan henüz mesaj yok

19.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:19
İran Hükümet Sözcüsü: Biden'dan henüz mesaj yok

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ından nükleer anlaşmaya döneceğine dair henüz bir mesaj almadıklarını söyledi. Rebii, "ABD hükümeti öncelikle nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeli" dedi

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İRAN, ANLAŞMA METNİNİN UYGULANMASINI BEKLİYOR

Rebii, "Henüz Biden'ın ekibinden (ABD'nin nükleer anlaşmaya döneceğine dair) herhangi bir mesaj almadık. ABD'nin anlaşmayı kayıtsız şartsız yerine getirmesinden emin olamaz isek görüşmenin bir anlamı yok." dedi. Tahran yönetiminin anlaşma metnini uygulamaya odaklandığını ve anlaşmaya taraf ülkelerden de beklentisinin bu olduğunu dile getiren Rebii, "İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesiyle ilgili şartlarını daha önce defalarca gündeme getirdi. ABD hükümeti öncelikle nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları (1)
343: kaldıki abd ve diğer nükleer anlaşma işgalcilerinden gelecek fayda allahtan ve allahın bilinen bilinmeyen gizli ordu varlıklarından gelsin daha hayırlıdır atlantik sscb varşova paktı nato işgalcilerinden gelecek fayda allahtan gelsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Şener Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Arslan Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran Hükümet Sözcüsü: Biden'dan henüz mesaj yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:42:10. #1.15#
title