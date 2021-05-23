İran Hükümet Sözcüsü, devlet televizyonunun nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili yayınlarını eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Hükümet Sözcüsü, devlet televizyonunun nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili yayınlarını eleştirdi

İran Hükümet Sözcüsü, devlet televizyonunun nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili yayınlarını eleştirdi
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkenin İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki toplantılarla ilgili olumsuz yayınlar yaptığını belirterek, bunun milli çıkarlara zarar verdiğini söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkenin İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki toplantılarla ilgili olumsuz yayınlar yaptığını belirterek, bunun milli çıkarlara zarar verdiğini söyledi.

Reformist kanada yakınlığı ile bilinen Şark gazetesine demeç veren Rebii, başkanını İran lideri Ali Hamaney'in atadığı İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin yayın politikasını eleştirdi.

Kanalın özellikle bütçe ve Viyana'da devam eden müzakereler konusunda İran hükümetine muhalefet ettiğini savunan Rebii, televizyonun haber kaynaklarının doğruları yansıtmadığını söyledi.

Rebii, yayınların müzakereci taraflarda da şaşkınlık yarattığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereleri yürüten yetkili, böylesi bir haberciliğin görüşmelere zarar veren yönü olduğunu ve 'güvenilir kaynak' adı altında oluşturulan yayın sürecinin milli çıkarlara zararlı olduğunu defalarca dile getirdi."

Press TV'nin tek bir düşüncenin temsilcisi olduğunu ve dünyayla etkileşimi önemsemeyen kişilerce yönetildiğini belirten Rebii, zor zamanlarda ülkenin kurumlarının birbirlerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

İran'da cumhurbaşkanlığı makamı aktif olsa da Devrim Muhafızları Ordusu ve IRIB gibi birçok kurum, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı.

Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olmayan bu kurumlar zaman zaman hükümet yetkilileri aleyhine tavır alıyor. İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumunun (IRIB) Başkanı da Anayasa'ya göre ülke lideri Hamaney tarafından atanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Burcu Biricik Oktay Kaynarca Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran Hükümet Sözcüsü, devlet televizyonunun nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili yayınlarını eleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 14:49:10. #1.15#

title