İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin, Kasım Süleymani'yi öldürerek, "kırmızı çizgiyi aştığını ve yakın zamanda kararlı bir yanıt alacağını" söyledi
03.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:24
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürerek, "kırmızı çizgiyi aştığını ve yakın zamanda kararlı bir yanıt alacağını" söyledi.
Hükümet Sözcüsü Rebii, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle yapılan Bağdat'taki saldırı hakkında devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com