İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı
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İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin, Kasım Süleymani'yi öldürerek, "kırmızı çizgiyi aştığını ve yakın zamanda kararlı bir yanıt alacağını" söyledi

03.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:24
İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin İranlı General 'yi öldürerek, "kırmızı çizgiyi aştığını ve yakın zamanda kararlı bir yanıt alacağını" söyledi.


Hükümet Sözcüsü Rebii, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle yapılan Bağdat'taki saldırı hakkında devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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