İran hudut hattı, yasa dışı geçişlere karşı yoğun önlemlerle korunuyor
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İran hudut hattı, yasa dışı geçişlere karşı yoğun önlemlerle korunuyor

İran hudut hattı, yasa dışı geçişlere karşı yoğun önlemlerle korunuyor
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

İran hudut hattını 20'ye yakın tabur ve komandolar dahil 20 bin civarında personel ile 24 saat kesintisiz izleyen hudut birlikleri, yılın ilk 6 ayında 51 bin 122 kişinin yasa dışı geçişine engel oldu, 523 kişiyi yakaladı.

İran hudut hattını 20'ye yakın tabur ve komandolar dahil 20 bin civarında personel ile 24 saat kesintisiz izleyen hudut birlikleri, yılın ilk 6 ayında 51 bin 122 kişinin yasa dışı geçişine engel oldu, 523 kişiyi yakaladı. Modüler beton duvar ve elektro-optik kulelerle korunan hudut hattı, insansız hava araçlarıyla (İHA) 24 saat izleniyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı tedbirler sayesinde özellikle İran sınırında kaçakçılık ve yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı önemli sonuçlar alındı.

Bu kapsamda, 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin huduttan yasa dışı geçişi engellendi, 5 bin 16 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı. 2020'de ise 127 bin 434 kişinin huduttan geçişi engellendi, 185 kişi yasa dışı geçiş sırasında hudut personeli tarafından yakalandı. Bu yılın ilk 6 ayında ise yasa dışı geçişi engellenen kişi sayısı 51 bin 122, geçiş sırasında yakalanan kişi sayısı 523 oldu.

Hudutların korunmasında modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kuleler ve 24 saat izleme yapan insansız hava araçları da etkili oldu. Sınır hattında 20'ye yakın hudut taburu görev aldı, hudut birlikleri komandolarla takviye edildi.

150'ye yakın hudut karakolu ile aralıksız takip edilen sınır hattının güvenliği için 20 bine yakın personel görev yapıyor, devriyeler, pusu faaliyetleri ve İHA'larla sınır sürekli kontrol ediliyor.

"Afganistan'dan gelen göçmen sayısında artış yok"

Kaynaklar, bazı internet sitelerinde yer alan "Afganistan'dan gelen göçmen sayısının arttığı, bu göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla kolaylıkla girdiği" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Afganistan'dan gelen göçmen sayısında artış yaşanmadığını ifade eden kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hatlarındaki önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Afganistan'dan gelebilecek olası göç dalgasına yönelik ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmaların yürütüldüğünü aktaran güvenlik kaynakları, "Göçe engel olabilmek için sadece tedbirlerin yeterli olamayacağına, istikrarsızlığın önüne geçilmesi gerektiğine ve bu nedenle Afganistan'da siyasi çözümün önemli olduğuna" vurgu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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