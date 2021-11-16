İran helikopteri Umman Denizi'nde ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştığı halde müdahale edilmedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran helikopteri Umman Denizi'nde ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştığı halde müdahale edilmedi

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
İran helikopteri Umman Denizi'nde ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştığı halde müdahale edilmedi

ABD Donanmasına bağlı USS Essex savaş gemisi, Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na giriş yaptığı sırada tacizine uğradığı İran helikopterine gemiye 25 metreye kadar yaklaştığı halde müdahale etmedi.

ABD Donanmasına bağlı USS Essex savaş gemisi, Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na giriş yaptığı sırada tacizine uğradığı İran helikopterine gemiye 25 metreye kadar yaklaştığı halde müdahale etmedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İran devlet donanmasına ait bir helikopterin ABD'nin USS Essex savaş gemisini taciz ettiğini teyit etti.

Helikopterin tehlikeli ve profesyonel olmayan bir şekilde gemiye yaklaştığını belirten Kirby, "Essex'in iskele tarafından yaklaşık 25 yard açıkta alçak bir noktada, okyanus yüzeyinden yaklaşık 10 fit yükseklikte uçarak geminin etrafında üç kez daire çizdi. Ayrıntılara girmeden Essex'in mürettebatı, ihtiyaç duydukları uygun kuvvet koruma önlemlerini aldı ve elbette uluslararası hukuka uygun hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, bu mesafenin oldukça yakın olduğu ve bu kadar yakına gelen bir hasım platformuna neden herhangi bir müdahalede bulunulmadığını sorması üzerine Kirby, angajman kurallarına girmek istemediğini ve Washington'dan ziyade Tahran'a Amerikan gemisine neden bu kadar yaklaştıklarını sormak gerektiğini ifade etti.

Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait unsurlar ABD gemilerini bölgede taciz ederken, bu sefer İran devlet donanmasının bu tür faaliyetlerde bulunması dikkati çekti.

ABD'nin İran ile nükleer programı konusunda yaptığı görüşmelerin zarar görmemesi için Amerikan ordusunun İran güçlerinin tacizine göz yumduğu belirtiliyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Fotoğrafı aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! İşte FETÖ elebaşı Gülen'in son hali

Fotoğrafı aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! İşte FETÖ elebaşı Gülen'in son hali

 İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title