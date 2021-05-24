İran Hava Yolları çalışanları maaş protestosu düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Hava Yolları çalışanları maaş protestosu düzenledi

İran Hava Yolları çalışanları maaş protestosu düzenledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran Hava Yolları çalışanı ve emeklilerinden oluşan yüzlerce kişi maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

İran Hava Yolları çalışanı ve emeklilerinden oluşan yüzlerce kişi maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, devlete ait hava yolları çalışanları ve emeklilerden oluşan yüzlerce kişi maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle başkent Tahran'daki şirket binası önünde gösteri düzenledi.

Göstericiler burada, şirket yöneticileri aleyhine sloganlar attı.

İran Hava Yolları çalışanları 18 Mayıs'ta da gösteri düzenlemiş, şirkete ait uçuşlar o gün iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Prens William İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran Hava Yolları çalışanları maaş protestosu düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:36:00. #1.14#

title