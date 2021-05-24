İran Hava Yolları çalışanları maaş protestosu düzenledi

İran Hava Yolları çalışanı ve emeklilerinden oluşan yüzlerce kişi maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

İran Hava Yolları çalışanı ve emeklilerinden oluşan yüzlerce kişi maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, devlete ait hava yolları çalışanları ve emeklilerden oluşan yüzlerce kişi maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle başkent Tahran'daki şirket binası önünde gösteri düzenledi.

Göstericiler burada, şirket yöneticileri aleyhine sloganlar attı.

İran Hava Yolları çalışanları 18 Mayıs'ta da gösteri düzenlemiş, şirkete ait uçuşlar o gün iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı