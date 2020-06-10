İran halkının çoğu normalleşme sürecinde Kovid-19 tedbirlerine uymayı bıraktı İran Sağlık Bakanlığı Çevre ve İş Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Mühendis Muhsin Ferhadi, halkın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirlenen talimatlara uyma oranının normalleşme sürecinde yüzde 22,6'ya kadar düştüğünü söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Çevre ve İş Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Mühendis Muhsin Ferhadi, halkın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirlenen talimatlara uyma oranının normalleşme sürecinde yüzde 22,6'ya kadar düştüğünü söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Ferhadi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki salgın sürecini değerlendirdi.

Ülkede 16 Mayıs'a kadar halkın çoğunluğunun verilen talimatlara ve sosyal mesafe kuralına riayet ettiğini belirten Ferhadi, "Halkın ve esnafın yüzde 77,5'i sağlık talimatlarına riayet ediyordu. Tahran'da ise bu oran yüzde 56 civarındaydı. Oranlar şu anda ülke genelinde yüzde 22,6'ya, Tahran'da ise 10,5'e kadar düştü. Bu durum bizim için tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı ve ülkenin en kalabalık şehri olan başkent Tahran'daki durumun diğer şehirlerle kıyaslandığında ülke için umut kırıcı olduğunu kaydeden Ferhadi, kurallara uymayanlar için adli makamlara başvurulacağını belirtti.

Ferhadi, "Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi, normalleşme adımları İran'a özgü bir durum değil. Dünyanın her yerinde normalleşme adımları atılıyor. Önemli olan, normalleşme adımlarını sıkı ve yasal denetimlerle hayata geçirmektir. Hizmet alanlar ve hizmet verenler bu doğrultuda birbirlerine yardımcı olmalıdır." diye konuştu.

İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı

Ülke genelinde, ilk olarak 19 Şubat'ta görülmeye başlanan Kovid-19 salgını nedeniyle alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, kuaförler ve diğer işletmeler ile ilgili getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırılmış ve şehirler arası seyahat serbest hale getirilmişti.

Nisan ayının sonlarına doğru düşüşe geçen Kovid-19 vaka sayısı, ülkede yasakların kalkmasıyla yeniden artış göstermeye başladı. Ülkede, günlük ölüm sayısı bir süre 50'nin altında seyrederken yeniden 50'nin üzerine çıktı.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 81 artarak 8 bin 506'ya, vaka sayısı ise 2 bin 11 artışla 177 bin 938'e yükseldi.

Kaynak: AA