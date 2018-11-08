İran Halkı ABD Yaptırımları ile İlgili Konuştu: "Direneceğiz"

İran halkı, ABD yaptırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptırımlar karşısında direneceklerini belirten İranlılar, "ABD hiçbir şey yapamayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran halkı, ABD'nin İran'a yönelik ikinci aşama yaptırımlarının Pazartesi günü yürürlüğe girmesiyle ilgili İHA mikrofonuna konuştu. Hüseyin Panahbakhsh yaptırımlarla ile ilgili, "Bizim ülkemiz devrimin ilk günlerinden itibaren bu yaptırımlar ile karşı karşıya kaldı. ABD Başkanları, ister Cumhuriyetçiler ister Demokratlar olsun tüm dönemlerde İran'a karşı olumsuz bir tavır sergiledi. Bu tavırların nedeni, ABD yetkililerinin İran İslam Cumhuriyeti ideolojisini kabul etmemesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla ABD'de kimin başkan olduğunun bir önemi yok, tek değişen şey İran'a baskı uygulamak için kullanılan strateji ve yöntemdir" dedi. Panahbakhsh açıklamasının devamında, "Yeni yaptırımların artık eskisi kadar etkili olmayacağını düşünüyorum. AB, Çin ve Rusya ile ilişkilerimiz ve aynı zamanda sahip olduğumuz güç ile yaptırımlar karşısında daha kolay bir şekilde direniş göstereceğiz. Dolayısıyla yaptırımların İran üzerine pek etkili olacağını düşünmüyorum. Tabi halkımız bazı sorunlar ile karşı karşıya kalacak ancak direniş ile bu sorunları aşacağımızı düşünüyorum. Biz direnişin sonunda zaferin bizi beklediğine inanıyoruz. Zorluklar ile yüzleşen ve galip gelmeye çalışan bir millet ancak başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlarla ilgili açıklama yapan İran vatandaşı İnayetullah Kanberiyan de, "Yaptırımlar ABD'nin zorbalık yaptığını gösteriyor. ülkemize bazı şeyleri dayatmaya çalışıyor. biz şimdiye kadar bu baskılar karşısında direniş gösterdik, bundan sonra da direneceğiz. işsizlik konusu başta olmak üzere ekonomik açıdan baskı altında olduğumuz ve zor koşullar içinde bulunduğumuz doğru. Ancak İran milleti olarak şimdiye kadar dayandığımız gibi bundan sonra da dayanacağız. ABD'yi yenilgiye uğratacağız. Zulümlerin karşısında durduk, bundan sonra da duracağız" diye konuştu.

İHA mikrofonuna konuşan Mehdi Azadi, "ABD'nin İran karşıtı yaptırımları ile ilgili çok olumsuz düşünüyorum. ABD aslında kendisini zor durumda bırakıyor. İran 40 yıldır kendi ayakları üstünde duran bir ülke, zorluklar karşısında duran bir ülke, bu yaptırımlar da mevcut problemlere eklense ne olacak ki? ABD bu tavrını ne zamana kadar sürdürecek? Ben İran Irak savaşında cepheye gidip savaştım. Bir çok şehit verdik bu topraklar için, içinde bulunduğumuz bu günler için şehit verdik biz. ABD hiçbir şey yapamayacaktır. Biz kıyamete kadar devletimiz ve şehitlerimizin yadigarını koruyup, bu ilkelerin arkasında kalacağız" dedi.

Alirıza Safari ABD'nin yaptırımlarının sonuçları ile ilgili, "ABD hiçbir şey yapamayacaktır. ABD bir tek İran düşmanlığı yapıyor. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. Bu yaptırımlar ABD'nin yararına da olmayacaktır. hiçbir şey yapamayacak. Zamanını boşuna harcıyor. İran güçlü bir ülke. "Biz İran milleti olarak bu yaptırımlara ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Devrimi gerçekleştirdiğimiz tarihten 40 yıl geçiyor, boşuna mı devrim yaptık" dedi. - TAHRAN