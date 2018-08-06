- İran halkı ABD yaptırımları hakkında düşündüklerini anlattı

TAHRAN - ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yaptırım kararını eleştiren İranlılar, ekonominin bundan etkilendiğini ancak ABD'nin İran'a karşı hiçbir şey yapamayacağını dile getirdiler.

İran vatandaşları, ABD'nin İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalan nükleer anlaşmadan çıkarak, İran'a yaptırım uygulama kararını değerlendirdi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan İran vatandaşı Alirıza Hüseyni, ABD'nin yaptırımlarının ülkeye zarar veremeyeceğini söyleyerek, "ABD hiçbir şey yapamaz. Biz İran halkı olarak aramızda birliği koruyoruz, kendi ayaklarımız üstünde duruyoruz. ABD hiçbir şey yapamaz. ABD bize karşı hiçbir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.

Emir Hacrızayi ise, İran halkının yaptırımları karşılıksız bırakmayacağını belirterek, "İran halkı ABD'nin yaptırımları karşısında susmayacak. İran halkı farklı farklı yürüyüşlere katılarak ABD'ye sert bir tokat atacaktır inşallah" dedi.

Hamit Rastgar isimli İranlı, "İmam Hümeyni (Ruhullah Humeyni) ABD'nin hiçbir şey yapamayacağını söylemişti. Gerçek de bu doğrultudadır. Biz direniş ekonomisi ve ülkemizde üretilen ürünlere destek çıkarak ABD'ye sert bir yumruk havale edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar her gün değişiyor, piyasanın durumu çok kötü"

Kulamrıza Şuşteri, yaptırımların piyasayı etkilediğini söyleyerek, "Yaptırımlar piyasayı son derece kötü yönde etkiledi, hiçbir şey alamıyorsunuz. Birçok ürünü bulamıyorsunuz. Fiyatlar her gün değişiyor. Piyasanın durumu çok kötü ve halk baskı altında" şeklinde konuştu.

Nergis Muhammedipour da ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların günlük hayatı etkilediğini belirterek, "Yaptırımlar halkın yaşam kalitesini ciddi anlamda etkiledi. Etkilemediğini söyleyemem ancak halkın inançları üzerine hiçbir etkisi olamaz" dedi.

Halkın yöneticilerin yanında durması gerektiğini de belirten Muhammedipour, "Ne olursa olsun halkımız liderimizin arkasında, ülkemizin arkasında duracaktır. İstedikleri kadar baskıyı artırsınlar. Evet, halkımızı zor durumda bırakabilir, psikolojik olarak halkımızı ciddi anlamda etkileyebilir ama halkımız hiçbir zaman ABD'yi savunup, liderimizi yalnız bırakmaz" ifadelerini kullandı.

"Yaptırımlar doğrudan halkı hedef almıştır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran halkının yanında olduklarına dair sözlerini eleştiren Alirıza Anvari ise, "Bu yaptırımların ilk günü değil. Nerede ise 40 yıldır yaptırım uyguluyorlar. Onlar bir tek kendi çıkarlarını düşünüyor. Arada sırada İran halkına da mesaj gönderiyor. Bunlar bence bir oyun. Gerçekten İran halkını düşünüyorlarsa neden İran'a karşı yaptırım uyguluyorlar? Yaptırımlar doğrudan halkı hedef almıştır" dedi.

ABD'nin yalnızca kendi çıkarını düşündüğünü söyleyen Anvari, "Trump'tan daha büyük siyasetçiler bile ABD'nin başkanlığını yaptıkları sırada İran'ı hedef aldılar ancak hiçbir şey yapamadılar. Biz yaptırımlar sayesinde birçok ilerleme sağladık. Bence İran halkı bunu biliyor. ABD'liler ancak kendi çıkarlarını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

"Uyanmamız ve kendimize gelmemiz için çok iyi bir fırsat"

İsmail Münferitzade ise, "Bu yaptırımlar yeni değil. Yaklaşık 40 yıldır bu yaptırımlarla karşı karşıyayız. Ancak bence yetkililerimiz, yargı gücümüz milletin hakkını yiyenlere karşı gerekenleri yaparsa halk bu yaptırımlara karşı gerekli direnişi gösterecektir, aksi takdirde direnişin bir anlamı yoktur. ABD batıl olduğundan dolayı hiçbir zaman kalıcı olmayacak ve yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zeynep Sedaqat isimli İranlı ise yaptırımlarla ilgili, "Bence uyanmamız ve kendimize gelmemiz için çok iyi bir fırsat. Bardağın dolu tarafını görmemiz gerek. Yoksa kötü yanları da var tabii. Örnek olarak ben veya benim gibi olanlar çeyiz için gerekli eşyaları temin etmekte bile zorluk çekiyor. Bu da bardağın boş tarafı" dedi.