İran Güney Pars'ta 4 Yeni Gaz Sahası Açacak

İran Petrol Bakanlığı, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta günlük 110 milyon metreküp üretim kapasitesiyle 4 yeni gaz sahasının açılacağını duyurdu.

İran Petrol Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İran, Güney Pars sahasında günlük 110 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip 4 yeni gaz sahası açacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni gaz sahalarının ne zaman açılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Basra Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine göre, 14 trilyon metreküp gaz ve 18 milyar varil gaz kondensatı rezervlerine sahip olduğu tahmin edilen Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin de yüzde 8'ini barındırıyor.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 6 Şubat'ta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Güney Pars Doğalgaz Sahası'ndan günlük 610 milyon metreküp gaz elde edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Fransa'nın enerji şirketi Total Güney Pars'taki yatırımlarını çekerek üstlendiği projeleri Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. CNPC'nin de yaptırımlar nedeniyle Güney Pars'taki yatırımlarını askıya aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA