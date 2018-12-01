İran Güney Kore'ye Mal Karşılığı Petrol İhraç Edecek

İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'ye mal karşılığı petrol satacağı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhai, ABD yaptırımlarına karşı iki ülke arasında petrol ticaretini sağlayacak ödeme mekanizması oluşturulduğunu duyurdu.

Tahran ve Seul tarafından geliştirilen mekanizmanın petrol karşılığı mal takasına dayalı olduğunu aktaran Tenhai, "İranlı şirketlerin Güney Kore'den ithal ettiği malların ödemeleri bu ülkeye ihraç edilen petrol fiyatından düşülecek. İthalatçılar, Güney Kore'den aldıkları malların ödemelerini ise İran hükümetine yapacak." dedi.

Tenhai, İran ve Güney Kore'nin merkez bankaları arasında finansal iş birliği imkanı sağlanamadığı takdirde mal takasının iki ülke şirketleri arasında oluşturulacak ortak bir fon çerçevesinde yapılacağını söyledi.

İran'ın Güney Kore'ye yaptığı ihracatın ağırlıklı olarak ham petrol ve petrokimyasal ürünlerden oluştuğunu ifade eden Tenhai, buna karşılık Güney Kore'den ağırlıklı olarak elektronik ürünler ithal edildiğini belirtti.

Güney Kore ve İran'ın karşılıklı ticaret hacmi geçen yıl 12 milyar doları aşarken ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle iki ülkenin ticaret hacmi bu yılın ilk 10 ayında 5 milyar 700 milyon dolarda kaldı.

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Asya ve Okyanusya Ofisi Genel Müdürü Muçteba Museviyan, marttan bu yana İran'ın Güney Kore'ye ihracat rakamının yüzde 66 azaldığını duyurmuştu.

Washington'un İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle Seul, İran'dan petrol ithalatını sıfırlamış, Hyundai gibi Güney Kore'li şirketler, İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

ABD'nin 5 Kasım'da İran petrolünü hedef alan yaptırımlarının devreye girmesinden sonra Güney Kore, Washington tarafından İran'a petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülke arasına alınmıştı.