İran Güney Kore'deki 9 milyar dolar alacağı için harekete geçiyor
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İran Güney Kore'deki 9 milyar dolar alacağı için harekete geçiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları gerekçe göstererek milyarlarca dolar parasını banklarında bloke eden Güney Kore'ye tepki gösterdi.

İran Güney Kore'deki 9 milyar dolar alacağı için harekete geçiyor
12.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:58

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları gerekçe göstererek milyarlarca dolar parasını banklarında bloke eden Güney Kore'ye tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Güney Kore'de bloke edilen yaklaşık 9 milyar dolarlık İran parasının iade edilmesi için Merkez Bankasına uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı verdi. İran Merkez Bankası, kaynaklarını Güney Kore'de bloke edilmesini "kabul edilemez" olarak değerlendiren Ruhani, Seul yönetiminden engellemenin en kısa zamanda kaldırmasını talep etti. Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile telefonda görüşen Ruhani, bloke edilmiş paralarının iade edilmesi için uluslararası kurumlar nezdinde hukuki yöntemlere başvurulması talimatını verdi. Ruhani, bunun için Merkez Bankası ile Dışişleri Bakanlığı'nın eşgüdüm içinde çalışmasını istedi.

KORE'DEN İLAÇ ALMAK İÇİN 50 MİLYON İSTEDİK VERMEDİ

İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhayi, basına yaptığı açıklamada, İran'ın Güney Kore bankaları nezdinde 6,5 ile 9 milyar dolar parasının bloke edildiğini ifade etti. Tenhayi, " Güney Kore, en az bir buçuk yıldır varlıklarımızı bloke ediyor. Bu ülkeyle olan ticari ilişkilerimiz yaptırımların artmasıyla geçen yıl ciddi oranda azaldı ve sıfıra yaklaştı. Koronavirüs salgını sonrası yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle yiyecek ve ilaç alımı için Kore'den 50 milyon dolar paramızın ödenmesini istedik ancak reddetti."dedi. İran Dışişleri Bakanlığı, daha önce İran'ın petrol karşılığı Güney Kore'den alacağının 7 milyar dolar olduğunu bildirmişti. Öte yandan, ABD'nin Kasım 2018'de devreye soktuğu İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların öncesinde Güney Kore, İran'dan günlük yaklaşık 200 bin varil petrol ithal ediyordu.


Kaynak: DHA

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