İran, Güney Kore bayraklı tankere el koydu
04.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:31
İran, Güney Kore bayraklı Hankuk Chemi adlı tankere el koydu.
İran, Güney Kore bayraklı Hankuk Chemi adlı tankere el koydu. İranlı yetkililer, gemiye 'kimyasal kirlilik tehlikesi' nedeniyle el koyulduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde Güney Kore bayraklı Hankuk Chemi adlı tankere el koydu. İran medyası, gemiye 'kimyasal kirlilik tehlikesi' nedeniyle el konulduğunu duyurdu. Geminin, Suudi Arabistan'ın Jubail kentindeki limandan ayrıldığı ifade edildi. Geminin 7 bin 200 ton kimyasal taşıdığı bildirilirken; mürettebatın Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar vatandaşlarından oluştuğu aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı