İran Devrim Muhafızları Güney Kore bandıralı bir tankere el koydu
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İran Devrim Muhafızları Güney Kore bandıralı bir tankere el koydu

04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:59
İran Devrim Muhafızları Güney Kore bandıralı bir tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin bugün Basra Körfezi'nde Güney Kore'ye ait petrol tankerine el koyduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Güney Kore bandıralı tankere petrol kirliliği ve çevreye verdiği zarar gerekçesiyle el konulduğu ifade edildi. Petrol tankerinin İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas Limanı'na çekildiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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