İran Genelkurmay Başkanlığı: Siber saldırılara sert karşılık vereceğiz
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İran Genelkurmay Başkanlığı: Siber saldırılara sert karşılık vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanlığı, siber alanda çatışma başlatma niyeti taşımadığını ancak herhangi bir devlet, grup veya kişilerden yöneltilen siber tehdide de sert karşılık vereceğini açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı: Siber saldırılara sert karşılık vereceğiz
17.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:49

İran Genelkurmay Başkanlığı, siber alanda çatışma başlatma niyeti taşımadığını ancak herhangi bir devlet, grup veya kişilerden yöneltilen siber tehdide de sert karşılık vereceğini açıkladı.

Son zamanlarda gündeme gelen "İran'a yönelik siber saldırı" iddialarının ardından, İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, siber tehditlere karşılık verme görevinin silahlı kuvvetlerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın hayati tesislerine yönelik siber saldırıların konvansiyonel silahlı saldırı boyutuna ulaşması halinde silahlı kuvvetlerin yanıt verme hakkının saklı olduğu ifade edildi.

İran'ın siber alanda çatışma başlatma niyeti taşımadığının vurgulandığı açıklamada, bir devlet, bir grup veya herhangi bir devlet tarafından yönlendirilen ya da kontrol edilen kişilerden gelecek her düzeydeki siber tehdide sert karşılık verileceği kaydedildi.

Ülkedeki yangın ve patlamalar "siber saldırı" iddialarını gündeme getirmişti

İran'da son aylarda sıkça görülen enerji tesislerindeki olağan dışı yangın ve patlamalar ile orman yangınları, ülkeye yönelik dış kaynaklı saldırılar olduğu iddialarına yol açmıştı.

İran'da haziran ayında Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda ve eş zamanlı olarak Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde patlamalar olmuştu. Bunun ardından ilerleyen günlerde ülkenin çeşitli kentlerindeki enerji tesisleri başta olmak üzere bazı tesislerden art arda olağan dışı yangın ve patlama haberleri gelmişti.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da patlama meydana gelmişti. Art arda meydana gelen yangınlar ve patlamalar ülkeye yönelik dış kaynaklı saldırı ya da siber saldırı olduğu iddialarına yol açmıştı.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise İran'ın altyapısına yönelik her gün binlerce siber saldırı girişimlerinde bulunulduğunu ancak son aylardaki yangın ve patlamaların siber saldırı ile alakalı olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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