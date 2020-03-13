İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri...
İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
13.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:28
İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA