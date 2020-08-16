İran Genelkurmay Başkanı Bâkıri: "İran'ın BAE'ye yaklaşımı temelden değişecektir"
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İran Genelkurmay Başkanı Bâkıri: "İran'ın BAE'ye yaklaşımı temelden değişecektir"

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tahran'ın, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı yaklaşımının temelden değişeceğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Bâkıri:
16.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:36

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tahran'ın, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı yaklaşımının temelden değişeceğini söyledi.

Bakıri, başkent Tahran'daki Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail ile BAE arasında varılan normalleşme anlaşmasını değerlendirdi.

Anlaşmayı "son derece talihsiz" olarak nitelendiren Bakıri, "Bu anlaşmayla İran'ın bu komşu ülkeye yaklaşımı kesinlikle temelden değişecektir. İran Silahlı Kuvvetleri de bu ülkeye farklı hesaplarla bakacaktır." dedi.

Tümgeneral Bakıri, "Basra Körfezi'nde herhangi bir olay olur ve İran'ın milli güvenliği küçük de olsa bir zarar görürse Birleşik Arap Emirlikleri'ni sorumlu tutarız ve tolerans göstermeyiz." uyarısında bulundu.

Anlaşmanın bölgenin güvenliğine zarar vereceğini söyleyen Bakıri, Abu Dabi yönetimini "geç olmadan kararından dönmeye" çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı bir konuşmada, "Bunları (BAE) uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." demişti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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