İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: "İran'ın BAE politikası değişecek"
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İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: "İran'ın BAE politikası değişecek"

İran Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme kararı alması nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri'nin BAE politikalarının değişeceğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:
16.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:46

İran Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme kararı alması nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri'nin BAE politikalarının değişeceğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakiri, başkent Tahran'da Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuştu. Bakıri, BAE ile İsrail rejimi arasındaki normalleşme anlaşmasının üzüntü verici bir gelişme olduğunu belirterek, "İslam Cumhuriyetinin komşularından bir ülke, çocuk katili bir rejim ile normalleşme kararı alıyor. Bu üzüntü verici bir durum. Çünkü siyonist İsrail rejimi hiçbir ahlaki ve dini yasayı kabul etmeyen ve zulmeden bir ülke" dedi.

İran'ın BAE tarafından alınan kararı kabul etmeyeceğini belirten Bakıri, Müslümanların ilk kıblesini işgal eden ve Müslüman Filistin halkını katleden bir ülke ile alınan normalleşme kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin BAE politikalarının değişeceğini kaydeden Bakıri, "Silahlı kuvvetler olarak artık BAE'ye farklı bir gözle bakacağız. Eğer İran'ın Körfezdeki güvenliği zarar görür veya herhangi bir olay yaşanırsa bundan BAE'yi sorumlu tutacağız ve tahammül etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakıri, BAE'nin geç olmadan aldığı kararı tekrar gözden geçirmesini isteyerek, "BAE'nin bölgeye ve kendisine zarar verecek bir yolu izlememesi daha yerinde olacaktır" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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