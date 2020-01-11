İran 'füzeyle vuruldu' denilen yolcu uçağının düşme nedenini açıklayacak
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İran 'füzeyle vuruldu' denilen yolcu uçağının düşme nedenini açıklayacak

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşme nedeninin kaza inceleme komitesinin yarın düzenleyeceği toplantıdan sonra açıklanacağı bildirildi.

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
İran 'füzeyle vuruldu' denilen yolcu uçağının düşme nedenini açıklayacak

'ın başkenti 'da düşen Havayolları'na ait yolcu uçağının düşme nedeninin kaza inceleme komitesinin yarın düzenleyeceği toplantıdan sonra açıklanacağı bildirildi.


İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberde, yarın düzenlenecek kaza inceleme komitesi toplantısına İran'dan ve ülke dışından uzmanların katılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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