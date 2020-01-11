İran 'füzeyle vuruldu' denilen yolcu uçağının düşme nedenini açıklayacak
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşme nedeninin kaza inceleme komitesinin yarın düzenleyeceği toplantıdan sonra açıklanacağı bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşme nedeninin kaza inceleme komitesinin yarın düzenleyeceği toplantıdan sonra açıklanacağı bildirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberde, yarın düzenlenecek kaza inceleme komitesi toplantısına İran'dan ve ülke dışından uzmanların katılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle