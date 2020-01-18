İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek
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İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek

18.01.2020 20:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:29
İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek

, hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'nın talebi üzerine bu ülkeye gönderme kararı aldı.


İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle vurularak düşen yolcu uçağının kara kutusunun Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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