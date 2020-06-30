İran füzeyle düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderdi
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İran füzeyle düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderdi

İran'ın, füzeyle düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderdiği bildirildi.

İran füzeyle düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderdi
30.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:13

İran'ın, füzeyle düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderdiği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın karakutusunun Fransa'ya teslim edildiğini duyurdu. İran Askeri Savcısı Gholamabbas Torki, karakutunun hasar gördüğünü ve şifresinin ancak özel teknolojiler kullanılarak çözülebileceğini bildirdi. İran'da 8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 11'inin Ukrayna, 82'sinin İran, 63'ünün Kanada, 10'unun İsveç, 4'ünün Afganistan, 3'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı. Tahran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.


Kaynak: DHA

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