İran Film Haftası, 4 Şubat'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - İran sinemasından ödüllü filmler, 4-7 Şubat'ta gerçekleşecek İran Film Haftası'nda sinemaseverlerle buluşacak.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlik, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gösterildiği dönemde büyük gişe başarısı yakalamış ve ödüllü 8 film, ücretsiz olarak izleyicinin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında, Kiyumers Pur Ahmed'in "Ayakkabılarım Nerede?", Behruz Afkhami'nin "Azerşahduht, Perviz ve Diğerleri", İbrahim Hatemikia'nin "Bodyguard", Narges Abyar'ın "Künye 143", Reza Mirkarimi'nin "Bu Kadar Basit" ve "Bir Küp Şeker", Maziar Miri'nin "Resim Havuzu" ile "Sara ve Ayda" filmleri gösterilecek.

Etkinlik kapsamında 5 Şubat'ta İran sinemasına ilişkin, moderatörlüğünü yönetmen Faysal Soysal'ın üstleneceği bir panel de düzenlenecek. Panelde, Maziar Miri ile oyuncu Fereshteh Sadre Orafaiy konuşmacı olarak yer alacak.