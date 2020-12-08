İran, Fahrizade suikastında bazı faillerin yakalandığını duyurdu
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İran, Fahrizade suikastında bazı faillerin yakalandığını duyurdu

08.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:06
İran, Fahrizade suikastında bazı faillerin yakalandığını duyurdu

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastında bazı faillerin yakalandığını açıkladı.

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastında bazı faillerin yakalandığını açıkladı.

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastının faillerine yönelik operasyonlara ilişkin son bilgileri verdi. Abdullahiyan, Suikastı gerçekleştirenlerin terör grubundan bazı üyelerin güvenlik güçlerince tespit edildiğini belirterek, yapılan operasyon ile yakalandığını açıkladı. Abdullahiyan, operasyona ve faillerin yakalanmasına ilişkin detayların yetkililer tarafından paylaşılacağını söyledi.

İranlı fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Fahrizade suikastına ilişkin paylaşılan ilk ayrıntılarda, saldırının uydudan online kontrol edilen ve bir aracın üzerine montelenmiş makinalı tüfekle gerçekleştirildiği ve saldırıda insan faktörü olmadığı açıklanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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