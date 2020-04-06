İran Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soltanzadeh, mesajında, Kovid-19 pandemisinin yayılmasıyla haber ajanslarının görevinin arttığını belirterek, bu süreçte basının dünyayı bilgilendirerek, sağlık görevlileri gibi insanlık için dik duruş sergilediğini kaydetti.

Bu sürecin atlatılacağını aktaran Soltanzadeh, "Bugün dünyamız yeni bir sınav için hazırlanmaktadır. Yüce Rabbimizden birliğimizi artırmasını ve huzura kavuşmamızı temenni ederek, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA