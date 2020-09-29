İran, Ermenistan'a gönderilen kamyonların geçişini durdurdu
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İran, Ermenistan'a gönderilen kamyonların geçişini durdurdu

29.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:41
İran, Ermenistan'a gönderilen kamyonların geçişini durdurdu

İran'ın Doğu Azerbaycan eyalet Vali Yardımcısı Aliyar Rastgu, "Ermenistan'ın Rusya'dan sipariş ettiği kamyonların İran'dan transit geçişleri yanlış anlaşılmalara neden olmaması için durduruldu" dedi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyalet Vali Yardımcısı Aliyar Rastgu, "Ermenistan'ın Rusya'dan sipariş ettiği kamyonların İran'dan transit geçişleri yanlış anlaşılmalara neden olmaması için durduruldu" dedi.

Doğu Azerbaycan eyalet Vali Yardımcısı Aliyar Rastgu, resmi haber ajansında açıklamasında İran'dan Ermenistan'a askeri malzemelerin gönderildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Paylaşılan görüntüler Ermenistan'ın Rusya'dan sipariş ettiği kamyonların İran'dan transit geçişi ile ilgilidir. Bunlar askeri malzeme değil" dedi.

Ermenistan'a İran'dan transit geçen hiç bir araçta askeri malzeme olmadığını belirten Rastgu, "Ermenistan'ın Rusya'dan sipariş ettiği kamyonların İran'dan transit geçişleri yanlış anlaşılmalara neden olmaması için durduruldu" dedi. Rastgu, kamyonların ne olacağına ilişkin ise, "Kamyonlar gerekli ve detaylı incelemelerin yapılması ve ne olacağına karar verilmesi amacıyla Norduz sınırında depolanmaktadır" ifadesini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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